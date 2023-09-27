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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава Федерации дзюдо России: «Готовим наших ребят к выступлению на чемпионате Европы. Перед нами стоит задача попасть на Олимпийские игры»

Об этом заявил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик. «Мы готовим наших ребят к выступлению на чемпионате Европы в Монпелье и верим в наше успешное выступление на этом турнире.

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