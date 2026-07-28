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Молжаниновские вести

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Мэр столицы объяснил, как дети знакомятся с искусством в Москве

О возможностях для знакомства детей с искусством с раннего возраста рассказал Сергей Собянин. Начиная с 2017 года школьники и студенты колледжей могут бесплатно бывать в музеях и выставочных пространствах благодаря проекту «Музеи — детям».

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