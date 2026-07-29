БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Перепалка в Центризбиркоме! Депутат Журавлёв назвал «предателем» лидера партии «Яблоко»

Перепалка в Центризбиркоме! Депутат Журавлёв назвал «предателем» лидера партии «Яблоко»

Перепалка в Центризбиркоме! Депутат Журавлёв назвал «предателем» лидера партии «Яблоко» От партии «Родина» в списках зарегистрированы участники СВО, а также ребята, которые возят гуманитарную помощь.

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Комментарии
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Валентина Литвяк
Гнилое яблоко не унимается.
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