История и археология: Зачем под кровать клали зубы покойников и соль: Тайные средства защиты от бед на Руси

В былые времена под кроватью можно было найти либо добротный сундук, полный богатств (а если в доме жила девушка на выданье, то это могло быть ее приданое), либо предмет куда менее ценный, но очень важный — ночной горшок.
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