Четыре района Тульской области стали лидерами по явке на выборах

8 сентября в Тульской области стартовал основной день голосования. О том, как проходят выборы губернатора и депутатов городской и областной дум, в рамках брифинга рассказал председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов.
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