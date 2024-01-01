Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Впервые за 30 лет нормальный голубой огонёк

Впервые за 30 лет нормальный голубой огонёк

Новогодняя программа (условно "голубой огонёк") вчера была удивительно свежей. Наконец-то не было надоевших ещё с конца 80-х вайкулей и леонтьевых, пугачёвых и ротар с их осточертевшими вернисажами и неизбывным самолюбованием.

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Комментарии
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Николай Гулевич
Не смотрел. Вот интересно космонавты, военные, труженики ВПК и АПК были или поменяли &quot;голых&quot; на &quot;случайно не попавших&quot;?
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5 час.
Zoia Goldshtab
Посвежевший огонёк???? Это что-то новое.....Молодёжи талантливой полно,а Вы о свежести....эту свежесть надо перелицевать заново,может ещё поносится....
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2 час.

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