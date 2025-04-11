Почему Украина своих лядей выдрессировала, а мы не можем?

На днях в этих ваших интернетах появилось небольшое видео, выложенное журнальчегом DOXA (иноагенты и просто враги) на коем украинская омбудсменша предлагает признать заслуги укропских блядей (это не мат, а вполне себе точное слово) - они, дескать, популяризируют информацию о ВСУ, помогают фронту, перетягивают европейских мужчин на сторону Украины и т.
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