Почему Украина своих лядей выдрессировала, а мы не можем?

На днях в этих ваших интернетах появилось небольшое видео, выложенное журнальчегом DOXA (иноагенты и просто враги) на коем украинская омбудсменша предлагает признать заслуги укропских блядей (это не мат, а вполне себе точное слово) - они, дескать, популяризируют информацию о ВСУ, помогают фронту, перетягивают европейских мужчин на сторону Украины и т.