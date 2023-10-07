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Военное обозрение

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  • федор
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Глава Минобороны проинспектировал процесс серийного производства ракет «Сармат»

Глава Минобороны проинспектировал процесс серийного производства ракет «Сармат»

Глава российского Минобороны генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятии ОПК АО "Красмаш" в Красноярском крае, которое серийно производит стратегическое ракетные комплексы пятого поколения "Сармат".

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Комментарии
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Александр Рожков
Он отличный инспектор!
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