В Крыму следователи помогли сироте-участнику спецоперации получить жилье

Крымские следователи помогли сироте-участнику спецоперации получить жилье Житель Красноперекопска, военнослужащий с позывным «Клоун», обратился в ГСУ по РК и Севастополю из-за задержки с предоставлением положенного жилья администрацией.
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