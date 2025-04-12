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В Крыму следователи помогли сироте-участнику спецоперации получить жилье

В Крыму следователи помогли сироте-участнику спецоперации получить жилье

Крымские следователи помогли сироте-участнику спецоперации получить жилье Житель Красноперекопска, военнослужащий с позывным «Клоун», обратился в ГСУ по РК и Севастополю из-за задержки с предоставлением положенного жилья администрацией.

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