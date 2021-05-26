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36 новобранцев пополнили ряды спортивной роты ЦСКА, дер. Ватутинки

36 новобранцев пополнили ряды спортивной роты ЦСКА, дер. Ватутинки

В этот весенний призыв новобранцами спортивной роты ЦСКА, дер. Ватутинки стали 21 Мастер спорта, 14 кандидатов в Мастера спорта и один спортсмен 1 разряда.

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