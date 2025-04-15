Призыв организации ECODAVA: «Давайте мобилизуем всю страну на Неделю чистоты»

Экологическая организация ECODAVA призывает все органы государственной власти — местные и центральные, гражданское общество, образовательные учреждения и средства массовой информации мобилизоваться для проведения широкой кампании по уборке территории страны в преддверии пасхальных праздников.
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