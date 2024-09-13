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Госдеп: США не готовы объявить о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь РФ

Госдеп: США не готовы объявить о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь РФ

США пока не готовы объявить о снятии ограничений на использование украинскими Вооруженными силами американского дальнобойного оружия для ударов по российской территории и воздерживаются от спекуляций на эту тему, сообщил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.

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