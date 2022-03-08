IBM объявила о приостановке работы в России

Несколько дней назад IBM, один из крупнейших поставщиков аппаратного и программного обеспечения с капитализацией около $113 млрд, объявил о прекращении продаж технологий в Россию, отмечая, что компания «не ведёт дел с военными организациями».
Несколько дней назад IBM, один из крупнейших поставщиков аппаратного и программного обеспечения с капитализацией около $113 млрд, объявил о прекращении продаж технологий в Россию, отмечая, что компания «не ведёт дел с военными организациями».
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