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IBM объявила о приостановке работы в России

IBM объявила о приостановке работы в России

Несколько дней назад IBM, один из крупнейших поставщиков аппаратного и программного обеспечения с капитализацией около $113 млрд, объявил о прекращении продаж технологий в Россию, отмечая, что компания «не ведёт дел с военными организациями».

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