Владимир Зеленский собственными действиями наносит огромный ущерб как самой Украине, так и Западу. В связи с этим даже представитель демократов Камала Харрис будет от него дистанцироваться, заявил об этом экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
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