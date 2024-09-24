Владимир Зеленский собственными действиями наносит огромный ущерб как самой Украине, так и Западу. В связи с этим даже представитель демократов Камала Харрис будет от него дистанцироваться, заявил об этом экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.