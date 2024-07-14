В селе под Шебекино в ходе обстрелов ВСУ ранены трое

В ходе артиллерийского обстрела со стороны ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа ранения получили три мирных жителя, сообщил 14 июля в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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