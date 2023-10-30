Министр обороны ФРГ призвал привыкать к мысли о возможной войне в Европе

Германия должна быть подготовлена к обороне в условиях гипотетической войны в Европе, однако существенно ускорить процесс модернизации вооруженных сил не может, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус телеканалу ZDF.
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