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Министр обороны ФРГ призвал привыкать к мысли о возможной войне в Европе

Министр обороны ФРГ призвал привыкать к мысли о возможной войне в Европе

Германия должна быть подготовлена к обороне в условиях гипотетической войны в Европе, однако существенно ускорить процесс модернизации вооруженных сил не может, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус телеканалу ZDF.

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