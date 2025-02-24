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Sergey Ivanov

Ну, эту музыку мы уже слышали! В очередной раз вдруг оказалось, что мы не виноваты! Это все проклятый Госдеп! Это он нас заставил! Это он накачивает нашу страну мигрантами! А позвольте спросить: -Россия что, не суверенная страна? Россия способна принимать хоть какие- то решения самостоятельно? Или только под диктовку ФБР и ЦРУ? Всем (кроме правителей России. Но правительство, как известно, на другой планете живет...) давно ясно, с какой целью проводится эта политика исламизации России. Цель простая: Во- первых, с мигрантами в Россию экспортируется нищета, следовательно, понижается экономический и технологический потенциал России. Во- вторых, экспортируется радикальный ислам и террористические настроения. В- третьих, размывается и ослабляется русский этнос- основа российской государственности. Что делать будем, господа? Опять пальцем в сторону США будем тыкать? Или все же на себя оглянемся и сделаем хоть что- то не в интересах Госдепа, а в своих собственных?