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Мэр Казани: «Смотрим хорошее место для размещения Дворца спорта, в котором будут расти будущие Алины Загитовы»

Об этом рассказал мэр города Ильсур Метшин. – Глава Татарстана на форуме в Санкт‑Петербурге встречался с нашей гордостью – олимпийской чемпионкой Загитовой.

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