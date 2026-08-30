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Царьград

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Яссин обеспечил победу "Страсбуру" над "Лансом" 29 августа 2026

Яссин обеспечил победу "Страсбуру" над "Лансом" 29 августа 2026

29 августа 2026 года «Страсбур» обыграл «Ланс» со счетом 2:1 в чемпионате Франции. Оба гола за «Страсбур» забил Гессим Яссин.

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