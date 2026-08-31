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Строительство 21 века

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Осенний марафон садовода: от выбора моркови до хранения хрена и защиты томатов

Осенний марафон садовода: от выбора моркови до хранения хрена и защиты томатов

Каждый сезон приносит свои заботы, но именно осенью вопросов становится особенно много: как сохранить выращенное, что успеть посадить и как подготовить участок к следующему году.

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