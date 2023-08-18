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Джеймс Харден: «Отношения с «Сиксерс» уже не восстановить»

Звездный защитник «Филадельфии» Джеймс Харден во время интервью признался, что не считает возможным продуктивное сотрудничество с нынешним клубом.

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