Командир русского танка рассказал о преимуществах бесшумного Т-80

Командир экипажа боевой машины с позывным МТС, участвующий в боевых действиях в зоне специальной военной операции (СВО), заявил, что танк Т-80 благодаря газотурбинной силовой установке может оставаться незаметным при приближении к противнику.
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