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Ченнинг Тейтум сыграет в криминальном фильме “Крыша” режиссера Дерека Сиан...

Ченнинг Тейтум сыграет в криминальном фильме “Крыша” режиссера Дерека Сиан...

Ченнинг Тейтум сыграет в криминальном фильме “Крыша” режиссера Дерека СианфрансаКартина основана на захватывающей истории Джеффри Манчестера, эксцентричного и обаятельного серийного грабителя, который в ночное время проникал через крыши в рестораны Макдональдс, а поутру забирал из кассы деньги, отправляя персонал в морозильные камеры.

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