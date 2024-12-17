Аршавин рассказал о ключевых проблемах в игре «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал о причинах спада в игре «Зенита». По мнению Аршавина, после успешного начала сезона у «Зенита» произошел спад из-за травм Глушенкова и Вендела.
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