Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ивановна
    Каждому воздастся по заслугам егоЭкс-директор "ДВЭ...
  • Ивановна
    Молодцы что сказать просто молодцы надо постоянно этим заниматьсяВ Республике Мари...
  • Ивановна
    Неужели назрел этот момент и он насВ Амурском соедин...

В День защиты детей готовим ужин по детским рецептам времен СССР

В День защиты детей готовим ужин по детским рецептам времен СССР

В День защиты детей ИА UssurMedia предлагает побаловать своих чад. Для этого мы открыли "Книгу о вкусной и здоровой пище" 1952 года выпуска на специальной рубрике "Пища для ребенка", откуда выбрали первое, второе и десерт.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх