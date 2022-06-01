В День защиты детей готовим ужин по детским рецептам времен СССР

В День защиты детей ИА UssurMedia предлагает побаловать своих чад. Для этого мы открыли "Книгу о вкусной и здоровой пище" 1952 года выпуска на специальной рубрике "Пища для ребенка", откуда выбрали первое, второе и десерт.
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