Хохол на F-16: чего ожидать

F-16 мы ждём три года, и до этого ждали десятки лет. Крутились с ними в КОР и на Дальнем востоке, оценивали в Сирии.
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