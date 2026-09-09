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Царьград

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В Нижнем Новгороде ушла из жизни педагог с 43-летним стажем Татьяна Родина

В Нижнем Новгороде ушла из жизни педагог с 43-летним стажем Татьяна Родина

Нижегородская школа № 24 сообщила о кончине Татьяны Родиной, заслуженного педагога, отдавшей учебному заведению 43 года.

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