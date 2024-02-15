Песков: слухи о планах РФ разместить ядерное оружие в космосе — новая уловка США

Слухи о планах России разместить ядерное оружие в космосе являются очередной уловкой Белого дома. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления США об "угрозе национальной безопасности" и ядерном оружии России "в космосе".
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