Белик: Запад пытается представить Россию агрессором из-за конфликта на Украине

Депутат Госдумы Дмитрий Белик анализирует попытки Запада изобразить Россию агрессором в связи с ситуацией на Украине, комментируя заявление американского генерала Грегори Гийо о рисках конфронтации между США и Россией.
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