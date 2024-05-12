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Царьград

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"Язык бы лучше прикусить": Алексей Пушков жёстко высказался в сторону Макрона

"Язык бы лучше прикусить": Алексей Пушков жёстко высказался в сторону Макрона

Риторика президента Франции в адрес России не осталась незамеченной в Совете Федерации.Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков жёстко высказался в ответ на заявления президента Франции Эммануэля Макрона.

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