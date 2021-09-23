Зеленский ждет помощи: готовы ли ООН и США поддерживать Украину в ее конфликте с Россией

Владимир Зеленский выступил на 76-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Президент Украины сравнил организацию с «супергероем на пенсии»: в свое время она спасала мир и имела международное значение, но сейчас для всех стал обузой.
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