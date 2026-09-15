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Польский политик призвала Сикорского ехать на фронт и лично побеждать Россию

Польский политик призвала Сикорского ехать на фронт и лично побеждать Россию

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник обратилась с резкой критикой в адрес главы МИД Радослава Сикорского, предложив ему лично отправиться на передовую.

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