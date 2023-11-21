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Мы соседи по планете

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Гарем короля Людовика XV, лучшие традиции Востока в сердце просвещенной Европы

Гарем короля Людовика XV, лучшие традиции Востока в сердце просвещенной Европы

Все мы привыкли к тому, что гаремы и наложницы относятся к восточному колориту. Разве возможно такое в Европе, учитывая складывающиеся там веками религиозные и культурные традиции? Оказывается еще как! Причем дело было не в глухом раннем Средневековье, на задворках цивилизации, а в просвещенном XVIII веке, в Париже, считавшемся центром наук и искусств.

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