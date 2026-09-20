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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аршавин о Головине: «Монако» был заинтересован в его продаже, и Саша мысль о возвращении в Россию тоже не отбрасывал – понятно, что это «Зенит», «Спартак». Есть еще хорошее предложение из Саудовской Аравии»

Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин рассказал, что хавбек «Монако» Александр Головин рассматривал возвращение в Россию в минувшее трансферное окно.

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