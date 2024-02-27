"Знаете ли вы своего врага?": США обнародовали данные о русских войсках

Американские военные опубликовали свод данных о Вооружённых силах России.Американские сухопутные войска обнародовали 280-страничный свод данных о русских вооружённых силах, их структуре, вооружениях и предполагаемой тактике действий в случае масштабного конфликта.
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