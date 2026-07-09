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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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FIS в течение нескольких недель изучит вопрос допуска россиян к турнирам: «Мы приняли к сведению сообщение МОК и в настоящее время оцениваем шаги по определению условий»

В Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) изучают ситуацию с возможным допуском россиян и белорусов на соревнования под своей эгидой.

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