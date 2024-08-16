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Бари Алибасов сообщил о хорошем самочувствии на фоне слухов о болезни

Бари Алибасов сообщил о хорошем самочувствии на фоне слухов о болезни

Музыкант и композитор Бари Алибасов заявил в беседе с RT, что чувствует себя хорошо. Так он прокомментировал сообщения о том, что ему якобы грозят «деменция и повторный инсульт» в связи с диагнозом «церебральный атеросклероз», о котором пишут СМИ.

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