Бари Алибасов сообщил о хорошем самочувствии на фоне слухов о болезни

Музыкант и композитор Бари Алибасов заявил в беседе с RT, что чувствует себя хорошо. Так он прокомментировал сообщения о том, что ему якобы грозят «деменция и повторный инсульт» в связи с диагнозом «церебральный атеросклероз», о котором пишут СМИ.