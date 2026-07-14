Пушкарева озвучила свои цели после победы на юниорском Уимблдоне

Трофей юниорского Уимблдона уже приехал в Россию, а его обладательница Анна Пушкарева пока только начинает свыкаться с масштабом своего достижения.
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