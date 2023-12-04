В Ростокине засияли белые мишки, а в Отрадном — арки с павлинами

По традиции к новогодним и рождественским праздникам округ одевается в новогодний наряд. — Украшение улиц, парков и общественных пространств новогодними елями и световыми конструкциями создаёт праздничное настроение.
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