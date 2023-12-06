Госдума запретила детям пользоваться мобильными телефонами в школах

РИАМО - 6 дек. Госдума России приняла изменения в закон «Об образовании», согласно которым использование мобильных телефонов в школах запрещается, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
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