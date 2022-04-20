Popcaketv

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Охлобыстин в ярости от того, что Павел Дуров отказался «быть русским» миллиардером: «Избавиться от российского происхождения?!»

Охлобыстин в ярости от того, что Павел Дуров отказался «быть русским» миллиардером: «Избавиться от российского происхождения?!»

Популярный актёр Иван Охлобыстин неоднократно говорил о ценности родины в его жизни и осуждал тех, кто отказывается быть благодарным месту, в котором родился, вырос и начал зарабатывать деньги.

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