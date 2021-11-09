Спортивные каникулы устроил ребятам уссурийский благотворительный фонд

Уссурийский благотворительный фонд "Надежда" развивает доступность занятий спортом среди школьников, детей из социально незащищенных семей и ребят с ОВЗ.
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