Вам мерещится, это конспирология. Никакой повестки нет, никакой русофобии нет

Скандал с массовым осквернением компьютерных игр продолжает раскручиваться. Напомню — недавно на горячем поймали организацию Свит Беби инк, которая заставляла разработчиков населять игры цветными персонажами и некрасивыми женщинами, а немногочисленным оставшимся белым мужчинам прикручивать задний привод.
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