Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 068 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Позднякова
    Молодцы!!наши любимые настоящие Мужчины-защитники!!!Уничтожайте эту чёрную фашистскую мразь!!Очищайте землю,на которо...Боец с позывным «...
  • Андрей
    а теперь Россия плати за эту дуру.«Ребят, я это зап...
  • Татьяна Чайка
    А может хватит с такими недоразвитыми либеральничать???Они обязаны знать,что государство это прежде всего обязанность...Избирательные урн...

Вам мерещится, это конспирология. Никакой повестки нет, никакой русофобии нет

Вам мерещится, это конспирология. Никакой повестки нет, никакой русофобии нет

Скандал с массовым осквернением компьютерных игр продолжает раскручиваться. Напомню — недавно на горячем поймали организацию Свит Беби инк, которая заставляла разработчиков населять игры цветными персонажами и некрасивыми женщинами, а немногочисленным оставшимся белым мужчинам прикручивать задний привод.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх