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Царьград

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Православный календарь 24 июля 2026: какой праздник и пост в этот день, что можно и нельзя делать

Православный календарь 24 июля 2026: какой праздник и пост в этот день, что можно и нельзя делать

День памяти святой равноапостольной княгини Ольги — как его отмечают православные. Святая равноапостольная Ольга, княгиня Киевская — первый правитель Руси, принявший христианство.

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