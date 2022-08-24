Газ уже за 3000 евро: Европа готовится к кошмару, который сама и создала

Цена голубого топлива в ЕС резко взлетела вверх — зима не за горами Иван Рыбин Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / picture alliance / TASS Стоимость энергоносителей в Европе продолжает неуклонно расти, и конца-края данному процессу не видно.