Страна и люди

9 399 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anlrey Boracow
    Пора переходить к конкретным боевым действиям на этой сраной Украине! Пора мочить все, что шевелится. Пора задействов...УКРАИНА: НОВОСТИ ...
  • Валентина Литвяк
    Хрен вам гнусные поляки, а не дешевый уголь. тявкайте дальше на Россию, нас это забавляет. Польские бабы не дождутся ...«Прости нас, Пути...
  • Алексей Попов
    Бизнесс и ничего личного...Германия сорвала ...

Газ уже за 3000 евро: Европа готовится к кошмару, который сама и создала

Газ уже за 3000 евро: Европа готовится к кошмару, который сама и создала

Цена голубого топлива в ЕС резко взлетела вверх — зима не за горами Иван Рыбин Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / picture alliance / TASS Стоимость энергоносителей в Европе продолжает неуклонно расти, и конца-края данному процессу не видно.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх