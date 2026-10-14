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Russia Pounds Ukraine’s Energy Infrastructure

“Russia unleashed an attack on Ukrainian energy infrastructure overnight, leaving at least 600,000 people without power in the Kyiv and Kharkiv regions, President Volodymyr Zelenskyy said on Wednesday,” CNBC reports.

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