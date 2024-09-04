Вандалы снова повредили подземный переход на Колхозной площади в Смоленске

Кадрами с места инцидента поделились очевидцы в социальных сетях. В одном из местных пабликов появился пост, в котором говорится о новом акте вандализма на территории подземного перехода в Заднепровском районе.
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