Сумасшедшая неделя: Трамп душит Зеленского, Макрон скрипит зубами, Путин выжигает «польские коридоры» Начиная с понедельника, для «коалиции желающих» приходили плохие новости, а закончилось вообще погромами Александр Уральский На фото (слева направо): президент Франции Эмманюэль Макрон, президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский.
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Не было высказываний со стороны руководства России "на «бодаловку» Трампа с Зеленским", но в СМИ только об этом и "трындели".
У каждого участника этой "сделки" свои выгоды, так уж устроен этот мир - политика и бизнес "идут рука об руку".
Вопрос: как наши замороженные активы оказались в Европе? Кто их туда послал?
ДеФка Вонь Дыр Бляйден рвёт и мечет , а толку нет . Россия , как бульдозер , медленно уничтожает все её мечты !!!
"Цветущий сад" ЖОзеПЫ борделя превратился в "горящий ад мигрантов из Марселя", а душка эммочка микрон носится с визитами, которые совершенно невозможно отменить!))
Зеленский и Макрон, как два брата близнеца - два дебила. Им в кино играть: "Тупой и еще тупее"
А кто виноват во всем? Кто это все начал, кто втянул Украину во весь этот замес? Почему США не хотят признаться в том, что это их была подковерная инициатива, ещё десятки лет назад сотворить из Украины монстра? Это удалось США полностью.