Три водителя привлечены к ответственности за подделку документов

Пограничники проверяют трех водителей, двое из которых предъявили поддельные удостоверения о профессиональной компетентности, а третий управлял автомобилем, VIN-номер которого вызывал подозрения в незаконной модификации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии