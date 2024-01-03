- Чем вы занимаетесь по жизни? - В основном офигеваю от происходящего

Раз США прикрывает нас своими ПРО в Европе, мы будем последней сволочью если в благодарность не прикроем их на Кубе, от страшных северокорейских ракет! — Сухов! Петруха с тобой? — Умер Петруха! — Абдулла зарезал? — Нет, Гюльчатай личико открыла! Мужик приходит в зоопарк и подходит к клетке с обезьяной.