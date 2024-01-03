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  • Alex Nемо
    👏Как утилизировать...
  • Элеонора Коган
    И теперь у новосёлов появился и васькин сын - маленький рыжий котёночек!!!Спасибо Тагир!!!Будем жить !
  • Элеонора Коган
    До слёз трогательный рассказ о добрых людях,понимающих чужое горе принявших пр приезжих, как родных, и об умном и доб...Будем жить !

- Чем вы занимаетесь по жизни? - В основном офигеваю от происходящего

- Чем вы занимаетесь по жизни? - В основном офигеваю от происходящего

Раз США прикрывает нас своими ПРО в Европе, мы будем последней сволочью если в благодарность не прикроем их на Кубе, от страшных северокорейских ракет! — Сухов! Петруха с тобой? — Умер Петруха! — Абдулла зарезал? — Нет, Гюльчатай личико открыла! Мужик приходит в зоопарк и подходит к клетке с обезьяной.

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